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Первая лига. «Сочи» примет «Уфу»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 20-го тура.

В пятницу «Сочи» примет «Уфу».

В субботу «Урал» сыграет в гостях с «Аланией», тульский «Арсенал» встретится дома с «Тюменью», «Балтика» – с «Родиной».

В воскресенье «Торпедо» будет противостоять «Соколу».

Первая лига

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАрсенал Тула
logoПервая лига
logoСочи
logoРодина Москва
logoБалтика
logoУфа
logoТюмень
logoАлания Владикавказ
logoУрал
logoЕнисей
logoШинник
logoРотор
logoТорпедо
logoЧерноморец Новороссийск
logoКАМАЗ
logoСокол
logoЧайка Песчанокопское
logoСКА Хабаровск
logoНефтехимик
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