Первая лига. «Сочи» примет «Уфу»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 20-го тура.

В пятницу «Сочи» примет «Уфу».

В субботу «Урал» сыграет в гостях с «Аланией», тульский «Арсенал» встретится дома с «Тюменью», «Балтика» – с «Родиной».

В воскресенье «Торпедо» будет противостоять «Соколу».

Первая лига

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги