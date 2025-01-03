Мотта о матче «Юве» и «Милана» в Саудовской Аравии: «Идеальное место для работы, отличный климат. Местная лига растет, я не особо следил, но направление правильное»

Тиаго Мотта заявил о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде проходят полуфинальные матчи Суперкубка Италии. 3 января сыграют «Ювентус» и «Милан».

«Мы находимся в идеальном месте для работы, с удобством и отличным климатом. Лига в Саудовской Аравии сильно растет.

Я не особо следил за тем, чтобы высказать свое мнение, но направление, безусловно, правильное.

Большая честь представлять команду, которую широко поддерживают по всему миру. Это фантастический стимул», – сказал главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта .