Аморим об «МЮ»: «Если хотите быть топ-командой, нужно быть лидерами. Они есть в раздевалке, но надо активизироваться. Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Юнайтед»
Рубен Аморим высказался о лидерстве в «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, это касается всех команд, не только нашей. Если вы хотите быть топовой командой, вам надо быть лидерами. Они есть в раздевалке, но они должны активизироваться. У нас также много молодых ребят, и момент действительно сложный.
Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Манчестер Юнайтед», – заявил главный тренер манкунианцев.
На данный момент «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.
«МЮ» активирует опцию продления Магуайра на год, Аморим подтвердил: «Рады продолжить сотрудничество. Харри необходимо совершенствоваться как лидеру»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем