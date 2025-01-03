  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим об «МЮ»: «Если хотите быть топ-командой, нужно быть лидерами. Они есть в раздевалке, но надо активизироваться. Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Юнайтед»
0

Аморим об «МЮ»: «Если хотите быть топ-командой, нужно быть лидерами. Они есть в раздевалке, но надо активизироваться. Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Юнайтед»

Рубен Аморим высказался о лидерстве в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, это касается всех команд, не только нашей. Если вы хотите быть топовой командой, вам надо быть лидерами. Они есть в раздевалке, но они должны активизироваться. У нас также много молодых ребят, и момент действительно сложный.

Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Манчестер Юнайтед», – заявил главный тренер манкунианцев.

На данный момент «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

«МЮ» активирует опцию продления Магуайра на год, Аморим подтвердил: «Рады продолжить сотрудничество. Харри необходимо совершенствоваться как лидеру»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
психология
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэшфорд не сыграет с «Ливерпулем», сообщил Аморим: «Маркус заболел и не тренируется. Ситуация не изменилась – он такой же, как и все остальные игроки «МЮ»
17сегодня, 14:25
«МЮ» активирует опцию продления Магуайра на год, Аморим подтвердил: «Рады продолжить сотрудничество. Харри необходимо совершенствоваться как лидеру»
15сегодня, 13:53
Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки. Агенты нескольких футболистов знают, кто виноват в утечках (Daily Mail)
48сегодня, 13:21
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Милан». 1:1 – Пулишич ответил на гол Йылдыза. Онлайн-трансляция
184 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал». 1:0 – Дуро забил! Онлайн-трансляция
748 минут назадLive
Кержаков о приходе Халка и Витцеля в «Зенит»: «Интеграция двух дорогих игроков, которых мы не знали, нарушила баланс. Понимали, что к ним другое отношение. Что-то надломилось»
832 минуты назад
Френки де Йонг: «Месси всегда был лучшим на тренировках. Никогда не видел такой большой разницы между одним игроком и остальными»
1750 минут назад
Слуцкий назвал идиотами тех, кто не подписал Дзюбу из-за его репутации: «А вас не смущает репутация, что он без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола?»
44сегодня, 19:22
Фанаты «Валенсии» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу», когда мимо проезжал автобус «Реала»
51сегодня, 19:15
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» играет с «Миланом», «Интер» прошел «Аталанту»
124сегодня, 19:01Live
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
сегодня, 19:00Спецпроект
В «Барсе» уверены в регистрации Ольмо и Виктора, Лапорта может выступить с заявлением в субботу. Жоан обсудил вопрос с Фликом (Mundo Deportivo)
30сегодня, 18:48
Егор Титов: «Бразильцы подустали в «Зените», но контракты у них большие. Они скучают по семьям и любят свою кухню»
16сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Захарян готов сыграть в Кубке Испании с «Понферрадиной». Хавбек еще не играл в этом сезоне
16 минут назад
Гасперини о судействе в полуфинале Суперкубка: «1-й гол «Интера» – абсурд. Углового не должно быть. У де Врея был офсайд, а Скальвини не смог прыгнуть, на нем был чистый фол»
19 минут назад
Медведь пришел на участок Демичелиса в Мексике. Животное спугнули, семья Мартина не пострадала
313 минут назадФото
Радимов о Кахигао в «Спартаке»: «У него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который им нужен»
417 минут назад
Чемпионат Франции. «Ницца» принимает «Ренн», «Лион» и «Монпелье» сыграют в субботу, «Марсель» встретится с «Гавром» Кузяева в воскресенье
137 минут назадLive
Консейсау травмировался перед матчем с «Миланом», который возглавил его отец
7сегодня, 19:32
У Хвичи мышечное утомление. Вингер «Наполи» не сыграет с «Фиорентиной», как и Политано
сегодня, 19:28
Тони Адамс о Кахигао: «Спартаку» повезло с ним. Великолепный человек»
7сегодня, 19:18
Слот о Тренте: «Полностью предан «Ливерпулю» и сыграет с «МЮ». Все видели, как он хорош и хочет побеждать с нами. Я вижу его работу каждый день на тренировках»
3сегодня, 19:02
Хави Мартинес: «Надеюсь, «Бавария» станет чемпионом, а Кейн возьмет первый трофей и избавится от проклятия»
сегодня, 18:58
Рекомендуем