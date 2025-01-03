Аморим об «МЮ»: «Если хотите быть топ-командой, нужно быть лидерами. Они есть в раздевалке, но надо активизироваться. Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Юнайтед»

Рубен Аморим высказался о лидерстве в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, это касается всех команд, не только нашей. Если вы хотите быть топовой командой, вам надо быть лидерами. Они есть в раздевалке, но они должны активизироваться. У нас также много молодых ребят, и момент действительно сложный.

Можно смотреть на таблицу, но вы все еще «Манчестер Юнайтед», – заявил главный тренер манкунианцев.

На данный момент «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

«МЮ» активирует опцию продления Магуайра на год, Аморим подтвердил: «Рады продолжить сотрудничество. Харри необходимо совершенствоваться как лидеру»