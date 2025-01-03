Слуцкий о том, почему Акинфеев не уехал из России: «Многие предложения просто не поступали. Все понимали, что будет очень дорого. Он не говорит на иностранном языке»

Леонид Слуцкий ответил, почему Игорь Акинфеев не уехал играть за границу.

– Игорь, безусловно, один из величайших игроков в истории российского спорта. Но в воздухе висит вопрос – почему он не уехал из России? Были же варианты.

– Я очень просто отвечу на этот вопрос. Лучше спросить у него или у клуба, откуда варианты поступали. За 7 лет, что мы работали, я не слышал ни об одном официальном предложении. Но это ни о чем не говорит.

Помнишь, когда Петер Чех переходил из «Челси» в «Арсенал »? У Чеха, я знаком с его агентами, была просто паника. С одной стороны, один из лучших вратарей мира уходит из «Челси », он может уйти в 10 клубов. Но во всех этих клубах уже есть 10 лучших вратарей мира. В его статусе, в его финансовых ожиданиях найти вариант было очень сложно, потому что он не шел абы куда. И когда в конце концов был найден вариант с «Арсеналом», там все перекрестились 20 раз, потому что это был прямо долго и тяжело в конце трансферного окна.

Поэтому, что такое Акинфеев? Все понимали, что это будет очень дорого. Очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком. Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна. Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации, и, плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.

Я думаю, что многие предложения просто не поступали. Ну, потому что все понимали, что столько факторов не сойдется, плюс он еще далеко не везде пошел бы. Как и Петр Чех , он понимал, что есть очень короткая выборка клубов. Поэтому мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать.

И я еще раз говорю: я не слышал за 7 лет ни одного варианта, чтобы прямо вот пришло предложение откуда-то из Англии на Игоря Акинфеева. При мне такого не было, – сказал экс-тренер ЦСКА в шоу DASH на ютуб-канале «Okko Спорт».