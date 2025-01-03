«Барса» продолжит взимать плату за VIP-места на «Камп Ноу», несмотря на их продажу за 100 млн евро, – около 25 тысяч в год за место

«Барселона» продолжит взимать плату за VIP-места, несмотря на их продажу.

Ранее «Барселона» заключила соглашения с компаниями из Катара и ОАЭ на общую сумму около 100 млн евро на эксплуатацию VIP-мест на «Камп Ноу». Договор предполагает, что оба инвестора получат права на эти места на срок в 20 лет.

При этом, как сообщает Mundo Deportivо, каталонский клуб не прекратит взимать ежегодный платеж за каждое место. Он может составлять около 25 тысяч евро за сезон за одно место.

«Барса» получит 100 млн евро за продажу VIP-мест на «Камп Ноу». Сделка состоится независимо от решения суда по регистрации Ольмо и поможет выйти на правило «1 к 1»