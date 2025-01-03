Мармуш и Эдерсон из «Аталанты» интересуют «Манчестер Сити». Клуб хочет усилить 3-4 позиции

«Манчестер Сити» собирается усилить 3-4 позиции.

Руководство английского клуба намерено проработать варианты укрепления позиций защитника, центрального полузащитника и форварда, об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что интерес для «Манчестер Сити » представляют два футболиста – Омар Мармуш из «Айнтрахта » и Эдерсон из «Аталанты».

Мармуш забил 13 голов и сделал 7 передач в 15 матчах текущего сезона Бундеслиги.

В активе Эдерсона 2 гола и 1 передача в 18 матчах Серии А.