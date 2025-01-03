Мармуш и Эдерсон из «Аталанты» интересуют «Манчестер Сити». Клуб хочет усилить 3-4 позиции
«Манчестер Сити» собирается усилить 3-4 позиции.
Руководство английского клуба намерено проработать варианты укрепления позиций защитника, центрального полузащитника и форварда, об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что интерес для «Манчестер Сити» представляют два футболиста – Омар Мармуш из «Айнтрахта» и Эдерсон из «Аталанты».
Мармуш забил 13 голов и сделал 7 передач в 15 матчах текущего сезона Бундеслиги.
В активе Эдерсона 2 гола и 1 передача в 18 матчах Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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