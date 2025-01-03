  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер об Амориме: «В отличие от тен Хага и Поттера у него аура топ-тренера, но он оказался в сложной ситуации. «МЮ» нужны более талантливые игроки для реализации его планов»
18

Каррагер об Амориме: «В отличие от тен Хага и Поттера у него аура топ-тренера, но он оказался в сложной ситуации. «МЮ» нужны более талантливые игроки для реализации его планов»

Джейми Каррагер заявил, что Рубен Аморим обладает аурой топ-тренера.

Бывший защитник «Ливерпуля» сравнил португальца с Грэмом Поттером и Эриком тен Хагом.

«Пять поражений «Манчестер Юнайтед» в последних шести матчах лиги – это катастрофа. Даже последняя победа над «Манчестер Сити» была скорее результатом удивительной концовки, а не качественной игры на протяжении 90 минут. Прежде чем делать вывод, что для Аморима все закончится так же, как для Поттера, стоит отметить некоторые ключевые различия между выступлением Поттера в «Челси» и ситуацией в «Юнайтед».

Я никогда не был уверен, что англичанин подходит для работы на «Стэмфорд Бридж». Это было интуитивное ощущение, основанное на культуре клуба, где болельщики привыкли видеть готовых суперзвездных тренеров, таких как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Антонио Конте. У меня всегда было впечатление, что «Челси» нужен эксцентричный лидер, который своим ярким характером способен заявить о своем авторитете, даже общаясь с прессой. Поттер – совершенно иной тип личности.

Аморим, напротив, обладает аурой топ-тренера. В отличие от Эрика тен Хага, он выглядит и звучит так, как должен выглядеть тренер высокого уровня. Слушая его, чувствуешь уверенность в том, что он точно знает, чего хочет от своих игроков, и, получив время и ресурсы, он добьется успеха.

При тен Хаге «Юнайтед» выглядел как собрание индивидуальностей, не понимающих, какую систему они должны играть. При Амориме система просматривается, но он оказался в сложной ситуации. Очевидного решения нет без немедленного привлечения значительно более талантливых игроков, способных реализовать его планы», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке на The Telegraph.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
logoРубен Аморим
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик тен Хаг
logoГрэм Поттер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саттон об «МЮ»: «Они просто хлам. Аморим не виноват, не думаю, что его ждет отставка, но когда вратарь продолжает пропускать прямыми ударами с углового – это детский уровень, это не помогает»
8131 декабря 2024, 18:53
Аморим о Рэшфорде: «Вы думаете о Маркусе, а я – о команде. Я лишь хочу выигрывать»
4731 декабря 2024, 11:23
Рекомендуем
Главные новости
Слот перед «МЮ»: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица. Амориму потребуется некоторое время»
319 минут назад
Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»
948 минут назад
«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку
17сегодня, 08:43
«Бока» не продаст Себальоса меньше чем за 20 млн евро. ЦСКА предлагал 4 млн
11сегодня, 08:32
Амарал о Промесе: «Замечательный человек и профессионал высочайшего уровня. Невозможно было заменить лучшего игрока не только в «Спартаке», но и в чемпионате»
28сегодня, 08:20
Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Реал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 08:10
Агент Ольмо о переходе в «Лейпциг»: «Бавария» предлагала больше денег, но мы дали слово. Речь идет о спортивном проекте, деньги – это не все в жизни и футболе»
15сегодня, 08:06
Вальдано о Суперлиге: «Только «Реал» и «Барселона» делают ставку на эту идею. Не стоит недооценивать Переса – он знает то, чего не видят другие»
1сегодня, 07:59
Денис Глушаков: «Россия – большая держава: она была, есть и будет. Мы вернемся и будем еще сильнее»
74сегодня, 07:51
Слуцкий о претензии к комментаторам: «Я не чувствую поддержки от них. В хоккее это единство – комментатор и тренер хвалят продукт. Футболисты не чувствуют, что мы в одной индустрии»
36сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»
12 минут назад
Фанат «Рейнджерс» бросил монету в лицо Энгельсу в дерби с «Селтиком». Клуб осудил поведение болельщика
113 минут назад
Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»
431 минуту назад
«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ. Убытки клуба не могут превышать 105 млн фунтов за три года
334 минуты назад
Владимир Кузьмичев: «Спартак» поборется за медали в этом сезоне, а в следующем будет основным претендентом на золото. Надо дать время Станковичу построить команду»
5сегодня, 08:57
Ледяхов о назначении иностранных тренеров без опыта: «В Испании такого быть не может, а в России это возможно. Деограсия и Артига тренировали детей по сути, но здесь им дают команду РПЛ»
15сегодня, 08:55
Кубок Испании. 1/16 финала. «Барбастро» примет «Барселону» в субботу, «Марбелья» сыграет с «Атлетико», «Депортива Минера» и «Реал» встретятся в понедельник
3сегодня, 08:45
Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Ренн», «Лион» и «Монпелье» сыграют в субботу, «Марсель» встретится с «Гавром» Кузяева в воскресенье
сегодня, 08:30
Мерсон о контрактах ван Дейка, Салаха и Трента: «Для «Ливерпуля» оказаться в таком положении – это преступление, просто неслыханно. Я думал, что они упустят всех троих»
7сегодня, 07:27
Мотта о матче «Юве» и «Милана» в Саудовской Аравии: «Идеальное место для работы, отличный климат. Местная лига растет, я не особо следил, но направление правильное»
6сегодня, 06:55
Рекомендуем