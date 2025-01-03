Ледяхов о Кадырове: «Все делает, чтобы его республика процветала. Поддерживает спорт, особенно футбол, выделяется много средств. Тренировался с «Ахматом» пару раз – по мячу попадает, пенальти забивал»
– Когда вы работали в Грозном, Рамзан Кадыров уже меньше появлялся в раздевалке клуба?
– Да. Но в целом он все равно уделяет внимание команде на постоянной основе. Пару раз он приходил и тренировался с командой. Участвовал в тренировках. Также приходил в гостиницу, где мы находились. Несколько раз даже награждал команду, были на ужине в его резиденции. Не в той резиденции, где он живет, а где принимает гостей в самом городе.
– Какое впечатление он оставил?
– Человек очень сильно переживает за республику. Все делает, чтобы его республика процветала. Спорт он особенно поддерживает, все виды спорта в регионе развивает, особенно футбол. Футболу уделялось очень много внимания, выделялось много средств. И выделяется. Так что для клуба и академии он действительно делает все, что нужно.
– Вы сказали, что он несколько раз тренировался с вами. Как бы оценили его футбольные способности?
– Да нормально. Человек выходит на поле, как мы все. По мячу попадает, пенальти забивал пару раз. Человек знаком с футболом явно. Он в целом спортивный человек. Любит бокс, борьбу. Чеченцы вообще смешанные единоборства очень любят. Но Кадыров разносторонний в этом плане. Футбол тоже очень уважает, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
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