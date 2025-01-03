Ледяхов о назначении иностранных тренеров без опыта: «В Испании такого быть не может, а в России это возможно. Деограсия и Артига тренировали детей по сути, но здесь им дают команду РПЛ»

Игорь Ледяхов высказался об иностранных тренерах без опыта в РПЛ.

– В свое время вы часто рассказывали о своих многочисленных стажировках в Испании. Собираетесь ли продолжать?

– Когда я нахожусь в Барселоне, часто посещаю занятия клубов. Особенно много на тренировки «Эспаньола» ходил всегда. Я еще дополнительно играл в футбол, много общался с футболистами. Когда я в Испании, стараюсь поддерживать форму – в плане теории и практики. Надеюсь, что сейчас большую часть времени буду находиться в России. Хочется больше уделить внимание футболу здесь. Рассчитываю вернуться к активной работе в России

– Всегда удивляло, что вы столько лет жили в Испании, но никогда не работали там тренером. Как вы сами объясняете, почему такой возможности не появилось?

– Там не всем дают шанс. Испанцы в основном защищают своих. Все ребята, с которыми я играл, работают. И в первой, и во второй лиге все, кто работают – бывшие футболисты.

В Испании невозможно, чтобы произошло так, как в России. Например, в «Оренбурге », когда назначили иностранного тренера, который ранее работал с детьми (речь о Давиде Деограсии – Спортс”). Либо мы видим, что в «Химках» работает Франк Артига , который тренировал детей по сути, но в России ему дают команду Премьер‑лиги. В Испании такого быть не может, а в России это возможно.

Это немножко странно. В Испании же тяжело. Я в Хихоне выступал десять лет, и практически невозможно было вернуться туда. Хотя я там не последнюю роль играл. И игроком было сложно попасть в Испанию. Какой бы ты ни был известный человек, но они стараются все равно дать в первую очередь работу своим, местным.

– Было ли у вас когда‑то желание попробовать себя в роли детского тренера в Испании?

– Нет. Детским тренером я изначально не хотел быть, хотя несколько раз была возможность работать с детьми там. Я для себя это исключил. Тем более с 2007 года я на постоянной основе работал именно здесь, в России. Тут получил тренерскую лицензию, а потом и работал в командах. Вопрос про работу в Испании не стоял с того момента.

– Варианты с низшими дивизионами Испании тоже не возникали?

– Нет. Да и смысл? Например, третья лига в Испании – непрофессиональная. Да даже вторая лига. Меня эти варианты никогда совершенно не интересовали. Можно сказать, что там половина любителей и половина профессионалов. Кроме того, финансовые условия тоже немаловажную роль играют. Интерес есть, конечно. Все‑таки Испания – это футбольная страна. 99% людей обсуждают и играют в футбол. Но для меня лично вопрос о второй испанской лиге не стоял даже в принципе, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

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