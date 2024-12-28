Криштиану Роналду: «Через месяц мне исполнится 40, но я не остановлюсь. Хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной»

Криштиану Роналду намерен выиграть трофей со сборной Португалии.

В составе национальной команды форвард «Аль-Насра » становился победителем Евро-2016 и Лиги наций-2018/19.

«Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены: я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы.

Я все еще хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо всем огромное за вашу поддержку», – сказал Роналду , признанный лучшим игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.