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Меленстен о Роналду: «Он хотел бы сыграть вместе с сыном, готов поспорить. Это станет для него дополнительной мотивацией продолжать»

Рене Меленстен высказался о возможности Криштиану Роналду сыграть вместе с сыном.

– Захочет ли Роналду сыграть в одной команде со своим первенцем [Криштиану-младшим]?

– Сто процентов. Ему бы это понравилось. Может быть, это станет для него дополнительной мотивацией продолжать играть и ждать своего часа.

Я говорил это еще много лет назад, Роналду никогда не уйдет как свеча, которая медленно сгорает. Если он будет чувствовать, что все еще может внести значительный вклад, он будет играть и забивать голы.

Но для каждого есть точка отсчета, когда игра уходит. Иногда это может случиться, хочешь ты этого или нет.

Я уверен, что у него много мотивации. Он подтянутый парень, он так хорошо следит за собой. Готов поспорить, что он хотел бы играть вместе со своим сыном, – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Меленстен.

Криштиану Роналду-младшему 14 лет, он играет за детскую команду «Аль-Насра».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРене Меленстен
Криштиану Роналду-младший
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