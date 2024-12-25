Меленстен о Роналду: «Он хотел бы сыграть вместе с сыном, готов поспорить. Это станет для него дополнительной мотивацией продолжать»

Рене Меленстен высказался о возможности Криштиану Роналду сыграть вместе с сыном.

– Захочет ли Роналду сыграть в одной команде со своим первенцем [Криштиану-младшим]?

– Сто процентов. Ему бы это понравилось. Может быть, это станет для него дополнительной мотивацией продолжать играть и ждать своего часа.

Я говорил это еще много лет назад, Роналду никогда не уйдет как свеча, которая медленно сгорает. Если он будет чувствовать, что все еще может внести значительный вклад, он будет играть и забивать голы.

Но для каждого есть точка отсчета, когда игра уходит. Иногда это может случиться, хочешь ты этого или нет.

Я уверен, что у него много мотивации. Он подтянутый парень, он так хорошо следит за собой. Готов поспорить, что он хотел бы играть вместе со своим сыном, – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Меленстен .

Криштиану Роналду-младшему 14 лет, он играет за детскую команду «Аль-Насра».