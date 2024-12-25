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Нахушев о бесполезных тратах: «В Мюнхене взял «Ролексы» за 1,2 млн рублей. Дурак! Мне эти часы нахер были не нужны. Потом на границе их специально поцарапал»

Руслан Нахушев купил часы за 1 миллион рублей и специально поцарапал их.

– Большие премиальные обычно ассоциируются с большими тратами. Помнишь свою самую бесполезную дорогую покупку?

– Эта история тоже из «Краснодара». Главным модником в той команде был Саша Амисулашвили: украшения, пиджачки, барсеточки, лоферы, парфюмы. Поехали мы однажды на сборы в Австрию. В выходной день решили сгонять в Мюнхен – там недалеко.

Погуляли, посмотрели достопримечательности, купили какие-то шмотки. Саша всю дорогу обсуждал с Игорем Смольниковым часы – мол, тут рядом покупал себе «Ролексы». В какой-то момент меня так достали эти разговоры, что я не выдержал: «Пойдемте уже и я себе эти «Ролексы» куплю!».

– Сколько стоили?

– 1,2 миллиона. Дурак! Мне эти «Ролексы» нахер были не нужны – я их надел-то всего три раза. Я всегда спокойно относился к часам, но, видишь, тогда в голове что-то замкнуло. Самое смешное было потом.

Пацаны говорят: «Если на границе поймут, что часы новые - потребуют заплатить большой налог. Так что коробку ты с собой вообще не бери, а сами часы потри об стол, чтобы чуть поцарапались и выглядели поношенными». И что ты думаешь – я реально специально поцарапал часы за 1,2 миллиона рублей. А пограничники в их сторону даже не посмотрели!

– Где часы сейчас?

– Лежат дома. Если старший сын когда-то сам накопит эту сумму, я ему их подарю. Если нет – может, продам. Надо посмотреть – сколько они сейчас стоят. Говорят же, что «Ролексы» никогда не падают в цене, а только растут. Прямо как «Бугатти» – рассказал экс-игрок «Краснодара». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
деньги
logoАлександр Амисулашвили
logoРуслан Нахушев
logoИгорь Смольников
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