«Краснодар» предложил 6+1,5 млн долларов за 28-летнего хавбека Кристальдо. «Гремио» отказал после переговоров (RTI Esporte)

«Гремио» отказал «Краснодару» в трансфере Франко Кристальдо.

По информации RTI Esporte, краснодарцы предложили 6 млн долларов за 80% прав на хавбека. Также предусматривался бонус в 1,5 млн долларов.

Таким образом, бразильский клуб мог бы получить 7,5 млн долларов, однако отказался от трансфера. Бразильцы провели переговоры с представителями «Краснодара » в пятницу, однако они не привели к соглашению.

Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до 2028 года, а его отступные составляют 80 млн евро.

В этом сезоне Кристальдо провел 59 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь .