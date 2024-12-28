Стало известно, сколько «Реал» заработает за участие в клубном чемпионате мира.

По информации As, мадридский клуб гарантированно получит 30 миллионов евро за выступления на групповой стадии. Эта сумма возрастет до 35 млн, если «сливочные» выиграют все матчи на этом этапе турнира.

Если «Реал » пробьется в полуфинал, то заработает 60 млн евро. За выход в финал ему полагаются выплаты в размере 80 млн евро.

В случае победы на турнире общая сумма призовых составит 100 миллионов евро.

При определении выплат учитываются коэффициенты в рейтинге УЕФА, маркетинговая ценность клуба и рыночная цена телевизионных прав.

Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет летом следующего года в США. В турнире впервые примут участие 32 команды.