Агент Кокорина о дубле в чемпионате Кипра: «Саша регулярно забивает. Это его обычное состояние»

Агент Александра Кокорина высказался о голах форварда.

В субботу Кокорин сделал дубль и отдал голевую передачу в матче чемпионата Кипра.

«Саша регулярно забивает и становился до этого лучшим игроком Кипра. Так что это его обычное состояние», – сказал агент Тимофей Бердышев.

Напомним, у Кокорина 6 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах сезона.

У Кокорина гол пяткой, а вообще дубль плюс ассист. И это уже без усов!