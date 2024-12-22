Агент Кокорина о дубле в чемпионате Кипра: «Саша регулярно забивает. Это его обычное состояние»
Агент Александра Кокорина высказался о голах форварда.
В субботу Кокорин сделал дубль и отдал голевую передачу в матче чемпионата Кипра.
«Саша регулярно забивает и становился до этого лучшим игроком Кипра. Так что это его обычное состояние», – сказал агент Тимофей Бердышев.
Напомним, у Кокорина 6 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах сезона.
У Кокорина гол пяткой, а вообще дубль плюс ассист. И это уже без усов!
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