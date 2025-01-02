Сутормин о новогоднем столе: «У нас семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом»

Алексей Сутормин рассказал о семейном споре насчет рецепта оливье.

— Что у вас будет на новогоднем столе в обязательном порядке?

— Оливье, мандарины — это то, что мне надо. У нас идет семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом.

Дочке год и три месяца, будем прививать ей дух Нового года, чтобы она понимала, что это за праздник. Деда Мороза пока звать не будем, думаю, она еще может испугаться. Начнем со следующего года, — сказал хавбек «Ростова ».