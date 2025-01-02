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Колосков о Пьяниче в ЦСКА: «Ничего сверхъестественного не показал. Да и не мог показать – был не в форме» 

Вячеслав Колосков оценил игру полузащитника Миралема Пьянича за ЦСКА.

«Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме.

Его способности и потенциал известен. В данном случае футболиста никакому мастерству учить не нужно, нужно, чтобы он был в хороших физических кондициях. Если Пьянич будет в хорошей форме, значит, будет одним из лучших футболистов лиги», — сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoМиралем Пьянич
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Колосков
logoЦСКА
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