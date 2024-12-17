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  • Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Хорошего человека привезли, футбольного. Миралем спрашивал не про жизнь и рестораны, как футболисты обычно, а про амбиции, игру и свою роль. Мне это нравится»
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Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Хорошего человека привезли, футбольного. Миралем спрашивал не про жизнь и рестораны, как футболисты обычно, а про амбиции, игру и свою роль. Мне это нравится»

Марко Николич объяснил причины подписания Миралема Пьянича.

– Вопрос по Пьяничу, потому что этот трансфер вызвал огромное количество обсуждений. Что на сегодня из себя представляет Пьянич, который, понятно, что был мировой звездой?

– Это обсуждают люди, которые не внутри системы.

– Да, поэтому я вас и спрашиваю.

– И это легко, когда ты на улице это обсуждаешь. А я вам расскажу все причины.

У нас трансферное окно закончилось 15-го. И было так, как было. Скромно. Заплатили полтора миллиона или два, все. За Шуманского и аренду Гуарирапы. Больше нас инвестировали практически все клубы. И оно закончилось.

Сейчас можно приобрести только свободного агента. И пришло предложение. В клуб пришло предложение – Миралем Пьянич, свободный агент. Две недели еще есть. Конечно, надо рассмотреть серьезно. И мы рассмотрели. И говорим – давай.

Что мы можем потерять? Практически ничего. Игрок вообще, все знают, какого уровня был. Он играл в этом чемпионате, где я был, я смотрел на его игры там. Правда, уровень игры на этом уровне был очень высокий. Он был лидером команды.

И у нас состоялся один разговор. Конечно, мы знали друг друга раньше. Один разговор, который для меня был определяющим. Мне очень понравился. Человек ничего не спросил, как футболисты обычно, – про жизнь, про рестораны, – он все про футбол. Первый вопрос – амбиции наши? Мы можем [бороться] за чемпионство, за Кубок? Как команда? Как играем? Как будем играть? Где моя роль? Все вопросы футбольные.

И я говорю: «Такое мне нужно». Мне нравится такой подход. Мы точно привезли здесь хорошего человека, футбольного. И это уже видно, и эти остальные наши футболисты получают удовольствие играть с ним, тренироваться с ним.

А что нам будет [с точки зрения] результативности, эффективности – это время покажет, – сказал главный тренер ЦСКА в беседе на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoМиралем Пьянич
Коммент.Шоу
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
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