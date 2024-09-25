17-летний Нванери сделал дубль в матче с «Болтоном». Он самый молодой игрок «Арсенала» в XXI веке с двумя голами в 1-й игре в старте
17-летний Итан Нванери сделал дубль за «Арсенал» в Кубке английской лиги.
В матче 3-го раунда против «Болтона» Нванери забил на 37-й и 49-й минутах. Полузащитник впервые вышел в стартовом составе «Арсенала».
Нванери стал 4-м самым молодым бомбардиром «Арсенала» в XXI веке, уступив лишь Сеску Фабрегасу, Джеку Уилшеру и Артуро Луполи.
Кроме того, Итан – ссамый молодой игрок «канониров» в XXI веке с двумя голами в первой игре в старте.
«Арсенал» – «Болтон». 4:1 – у Стерлинга гол и ассист, 17-летний Нванери сделал дубль. Онлайн-трансляция
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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