Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах за «Арсенал»

Габриэл Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах.

Нападающий «Арсенала » сравнял счет в игре против «Брентфорда » в 19-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).

Ранее бразилец оформил хет-трик в матче с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги (3:2) и сделал дубль в матче с этим же соперником в Премьер-лиге (5:1).

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь .