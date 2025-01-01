Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах за «Арсенал»
Габриэл Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах.
Нападающий «Арсенала» сравнял счет в игре против «Брентфорда» в 19-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).
Ранее бразилец оформил хет-трик в матче с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги (3:2) и сделал дубль в матче с этим же соперником в Премьер-лиге (5:1).
Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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