  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью о том, что его больше считают великим оратором, чем великим тренером: «Великий оратор не выигрывает все самые важные титулы в футболе»
23

Моуринью о том, что его больше считают великим оратором, чем великим тренером: «Великий оратор не выигрывает все самые важные титулы в футболе»

Жозе Моуринью объяснил переезд в Турцию и оценил прозвище «великий оратор».

– Потому что я люблю футбол и свою работу. Я не хочу ждать идеальной возможности, идеального места и тем более брать перерыв на год.

Знаю, многим это нравится, или, по крайней мере, так говорят. Я сказал «да» клубу, который очень хотел меня и демонстрировал это с первого дня.

Как вы относитесь к тому, что вас больше считают великим оратором, чем великим тренером?

– Великий оратор не выигрывает все самые важные титулы в футболе, – сказал главный тренер «Фенербахче».

Напомним, что Жозе ранее возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».

Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме, в умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoФенербахче
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Турция
logoПорту
logoЧелси
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoРома
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoТоттенхэм
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме, в умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»
137сегодня, 10:13
Рекомендуем
Главные новости
Канчельскис о пожеланиях российским игрокам: «Выбирать футбол, а не деньги. Не бояться пробовать себя в Европе – тот же Тюкавин готов, думаю»
4 минуты назад
Непомнящий о Соболеве: «Переход из «Спартака» – ошибка, в «Зенит» – тем более, как бы судьба его наказывает. Дзюба играет под грузом, купается в этом, Александра раздражает все – играет хуже, чем может»
212 минут назад
Глушаков проводит последний сезон в карьере: «Хватит, думаю. Там уже в тренерство или куда-то еще – на стройку, может»
514 минут назад
Юран про цены: «Да, подросли, но что нам с этим делать? Отношусь с пониманием – инфляция. Ничего страшного – все устаканится»
3819 минут назад
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
20 минут назадСпецпроект
Чонтофальски о бане российских команд: «Несправедливо, нельзя смешивать спорт и политику. Я за возвращение россиян»
224 минуты назад
Мерфи о Салахе: «Он хочет остаться в «Ливерпуле» и бить рекорды – у меня такое впечатление. Не продлил бы с ним контракт лишь в случае нереалистичных запросов»
131 минуту назад
«Ювентус» хочет арендовать Кристенсена зимой. Защитник «Барсы» также интересен «МЮ»
11сегодня, 11:45
Гомес пропустит несколько недель из-за травмы. Защитник «Ливерпуля» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Вест Хэмом»
9сегодня, 11:42
Аморим о Рэшфорде: «Вы думаете о Маркусе, а я – о команде. Я лишь хочу выигрывать»
30сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» продаст Переса «Серро Портеньо» за 1,5 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
131 минуту назад
Шомуродов интересен «Эмполи». Форвард может покинуть «Рому»
151 минуту назад
Маккенна о 2:0 с «Челси»: «Все, кто связан с «Ипсвичем», смогут насладиться бокалом игристого в Новый год. Особенный вечер для клуба и болельщиков»
458 минут назад
Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»
5сегодня, 12:09
Аккаунт Беллингема в X взломали. От имени хавбека «Реала» рекламировали криптовалюту
4сегодня, 12:00
Кунья дисквалифицирован на два матча «Вулвс» и оштрафован на 80 000 фунтов за удар локтем в затылок и толчок в лицо сотрудника «Ипсвича» после матча АПЛ
3сегодня, 10:31
Хавбек «Рубина» Безруков: «Желание на 2025 год все то же – «Золотой мяч». Не знаю, в чем этот Родри лучше меня. Может, потому что соцсети не ведет?»
11сегодня, 07:30
Кафанов об отъезде Сафонова и Худякова: «Переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы – большое событие. В первую очередь это касается Матвея»
12сегодня, 07:17
Уоткинс набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Брайтоном». Он лучший в «Вилле» по обоим показателям
сегодня, 06:54Фэнтези
22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ
20сегодня, 05:45
Рекомендуем