Моуринью о том, что его больше считают великим оратором, чем великим тренером: «Великий оратор не выигрывает все самые важные титулы в футболе»

Жозе Моуринью объяснил переезд в Турцию и оценил прозвище «великий оратор».

– Потому что я люблю футбол и свою работу. Я не хочу ждать идеальной возможности, идеального места и тем более брать перерыв на год.

Знаю, многим это нравится, или, по крайней мере, так говорят. Я сказал «да» клубу, который очень хотел меня и демонстрировал это с первого дня.

– Как вы относитесь к тому, что вас больше считают великим оратором, чем великим тренером?

– Великий оратор не выигрывает все самые важные титулы в футболе, – сказал главный тренер «Фенербахче ».

Напомним, что Жозе ранее возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».

Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме, в умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»