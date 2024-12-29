Глава уругвайской федерации о матче с Россией: «Придем к решению уже в следующем году, думаю»
В футбольной федерации Уругвая допускают проведение игры с Россией в 2025 году.
«На данный момент мы не общаемся с российской стороной по поводу матча в следующем году. Дата и место пока не согласованы.
Но, думаю, мы сумеем прийти к решению уже в следующем году», – сказал президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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