Глава уругвайской федерации о матче с Россией: «Придем к решению уже в следующем году, думаю»

В футбольной федерации Уругвая допускают проведение игры с Россией в 2025 году.

«На данный момент мы не общаемся с российской стороной по поводу матча в следующем году. Дата и место пока не согласованы.

Но, думаю, мы сумеем прийти к решению уже в следующем году», – сказал президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.