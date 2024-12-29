Мостовой о возможной игре России с Турцией: «Отлично! Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов. Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»
«Возможная игра с Турцией? Отношусь положительно, это отлично! Это отлично в плане футбола. Хотелось бы еще, чтобы это в Турции произошло. Было бы здорово сыграть на чужом поле с сильным соперником.
Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов, как я уже в шутку говорил. Сейчас же все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили. Поэтому, многие команды могут отказаться и сказать: «Зачем нам?» Ха-ха.
Сильнее ли Турция Камеруна и Сербии, с которыми мы играли? Нет, ну матч с Сербией мы же видели все. Там на десятой минуте человека удалили ни за что. И все это сказали, причем (смеется). Поэтому, как сравнивать? Турция, конечно же, хорошая команда. Они же участники чемпионата Европы», – сказал экс-игрок сборной России.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил о переговорах с турецкой стороной по поводу проведения матча сборных России и Турции.
«Игру России и Турции невозможно организовать в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два матча, но точно не с Россией». Матч-агент ФИФА о товарищеской игре
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