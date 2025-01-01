«Спартак» планирует предложить Литвинову новый контракт (Metaratings)
«Спартак» планирует предложить Руслану Литвинову новый контракт.
Руководство красно-белых хотело бы сохранить 23-летнего хавбека в команде, как сообщает Metaratings.
Ожидается, что окончательное решение по условиям контракта будет принято после назначения нового спортивного директора. Главным претендентом на эту должность является испанец Фрэнсис Кахигао.
В текущем сезоне Мир РПЛ Литвинов провел 13 матчей за московский клуб. В целом с его статистикой можно ознакомиться здесь.
По сведениям Transfermarkt, действующий контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2026 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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