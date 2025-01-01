«Трабзонспор» предложил 3 млн евро за защитника «Краснодара» Тормену

«Трабзонспор» интересуется защитником «Краснодара» Витором Торменой.

Турецкий клуб начал переговоры с «быками» и предложили 3 млн евро за бразильца, пишет Fotomac.

28-летний футболист проводит второй сезон в «Краснодаре ». В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Тормена забил один гол и получил три желтых карточки. Его статистику можно изучить здесь .