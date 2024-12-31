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«Ростов» опроверг сообщение о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко

«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко.

Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы заплатить до 5 млн евро за 30-летнего защитника. 

«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин. 

В текущем сезоне Мир РПЛ футболист провел 18 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.

Летом утверждалось, что «Ростов» отклонил три предложения «Краснодара» о трансфере Осипенко – на сумму от 4 до 8 млн евро. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Осипенко
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