«Ростов» опроверг сообщение о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко
«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко.
Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы заплатить до 5 млн евро за 30-летнего защитника.
«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.
В текущем сезоне Мир РПЛ футболист провел 18 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Летом утверждалось, что «Ростов» отклонил три предложения «Краснодара» о трансфере Осипенко – на сумму от 4 до 8 млн евро.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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