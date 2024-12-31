«Ростов» опроверг сообщение о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко

«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко.

Ранее сообщалось , что краснодарцы готовы заплатить до 5 млн евро за 30-летнего защитника.

«Информация о том, что с «Ростовом » обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.

В текущем сезоне Мир РПЛ футболист провел 18 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .

Летом утверждалось , что «Ростов» отклонил три предложения «Краснодара » о трансфере Осипенко – на сумму от 4 до 8 млн евро.