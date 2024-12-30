«Краснодар» готов заплатить до 5 млн евро за Осипенко. Клуб обсуждает трансфер защитника с «Ростовом»
Максим Осипенко может перейти в «Краснодар».
Кубанский клуб заинтересован в подписании защитника «Ростова» и готов заплатить за него до 5 миллионов евро, сообщает «Чемпионат». Стороны ведут диалог по сделке.
Напомним, летом сообщалось, что ростовчане отклонили три предложения «Краснодара» о трансфере Осипенко – на сумму от 4 до 8 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ 30-летний футболист провел 18 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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