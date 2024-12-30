«Краснодар» готов заплатить до 5 млн евро за Осипенко. Клуб обсуждает трансфер защитника с «Ростовом»

Максим Осипенко может перейти в «Краснодар».

Кубанский клуб заинтересован в подписании защитника «Ростова » и готов заплатить за него до 5 миллионов евро, сообщает «Чемпионат». Стороны ведут диалог по сделке.

Напомним, летом сообщалось , что ростовчане отклонили три предложения «Краснодара » о трансфере Осипенко – на сумму от 4 до 8 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ 30-летний футболист провел 18 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .