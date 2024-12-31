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  • Юран об итогах 2024 года: «Футбол у нас есть, сборная играет. Мы живем полноценно, болельщик на стадионе. Собаки лают, караван идет»
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Юран об итогах 2024 года: «Футбол у нас есть, сборная играет. Мы живем полноценно, болельщик на стадионе. Собаки лают, караван идет»

Сергей Юран подвел итоги 2024 года для российского футбола.

«Футбол у нас есть, сборная играет контрольные матчи. Мы живем полноценно. Главное, что болельщик на стадионе.

Команды готовятся и играют. Собаки лают, караван идет. Важно, что футбол продолжается», – сказал бывший игрок сборной России и экс-тренер «Химок» и «Пари НН» Юран

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
болельщики
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logoЧемпионат.com
logoСергей Юран
logoСборная России по футболу
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