Юран об итогах 2024 года: «Футбол у нас есть, сборная играет. Мы живем полноценно, болельщик на стадионе. Собаки лают, караван идет»

Сергей Юран подвел итоги 2024 года для российского футбола.

«Футбол у нас есть, сборная играет контрольные матчи. Мы живем полноценно. Главное, что болельщик на стадионе.

Команды готовятся и играют. Собаки лают, караван идет. Важно, что футбол продолжается», – сказал бывший игрок сборной России и экс-тренер «Химок» и «Пари НН» Юран .