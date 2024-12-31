Невилл об «МЮ»: «Абсолютно худшая команда Англии – настолько они плохи. Их уверенность подорвана»

Гари Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» худшей командой Англии.

Вчера «МЮ» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 19-го тура АПЛ . В декабре манкунианцы проиграли 6 матчей – это худший результат клуба за месяц с 1930 года .

«Уверенность «Манчестер Юнайтед» подорвана. «Ньюкасл » разгромил их.

Вы наблюдаете за игрой абсолютно (Невилл употребил термин из единоборств pound-for-pound, которым обычно обозначают лучшего бойца вне весовых категорий – Спортс’‘) худшей футбольной команды в стране.

Вот насколько они плохи», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.