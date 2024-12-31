«МЮ» проиграл 6 матчей за месяц впервые с сентября 1930-го
«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 матчей за месяц впервые за 94 года.
Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ со счетом 0:2.
Ранее в декабре манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:2), «Ноттингем Форест» (2:3), «Тоттенхэму» (3:4), «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2).
«Юнайтед» потерпел такое количество поражений за месяц впервые с сентября 1930 года – тогда клуб проиграл 7 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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