«МЮ» проиграл 6 матчей за месяц впервые с сентября 1930-го

«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 матчей за месяц впервые за 94 года.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу » в 19-м туре АПЛ со счетом 0:2.

Ранее в декабре манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:2), «Ноттингем Форест» (2:3), «Тоттенхэму» (3:4), «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2).

«Юнайтед » потерпел такое количество поражений за месяц впервые с сентября 1930 года – тогда клуб проиграл 7 матчей.