«Манчестер Юнайтед» остался на 14-м месте в АПЛ после 19-го тура. У клуба 22 очка
«Манчестер Юнайтед» остался на 14-м месте в АПЛ.
Команда Рубена Аморима потерпела поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:2 в 19-м туре чемпионата Англии.
Манкунианцы занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. 13-м идет «Вест Хэм» с 23 баллами, 15-м – «Кристал Пэлас» (20 очков).
В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Ливерпулем».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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