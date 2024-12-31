«МЮ» пропустил 18 голов за месяц впервые с марта 1964 года

«Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов за месяц впервые за 60 лет.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу » в 19-м туре АПЛ со счетом 0:2.

В декабре манкунианцы пропустили 18 мячей. Так много за один месяц «Юнайтед» не пропускал с 1964-го – в марте того года соперники тоже поразили ворота команды 18 раз.

«Манчестер Юнайтед » занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка.