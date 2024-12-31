«МЮ» пропустил 18 голов за месяц впервые с марта 1964 года
«Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов за месяц впервые за 60 лет.
Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ со счетом 0:2.
В декабре манкунианцы пропустили 18 мячей. Так много за один месяц «Юнайтед» не пропускал с 1964-го – в марте того года соперники тоже поразили ворота команды 18 раз.
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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