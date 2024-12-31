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  • Камавинга подарил бутсы ребенку и ушел в раздевалку босиком после открытой тренировки «Реала»: «Все равно, заболею я или нет. В детстве я был таким же»
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Камавинга подарил бутсы ребенку и ушел в раздевалку босиком после открытой тренировки «Реала»: «Все равно, заболею я или нет. В детстве я был таким же»

Эдуардо Камавинга подарил бутсы юному болельщику «Реала».

Сегодня мадридский клуб провел открытую тренировку. Как сообщает As, мероприятие посетили около 6000 болельщиков.

После занятия Камавинга отдал свои бутсы одному из детей, присутствовавших на тренировке, и ушел в раздевалку босиком.

«Я отдал ему свои бутсы – мне все равно, заболею я завтра или нет. В детстве я был таким же, как он, и это самое главное», – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубным медиа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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