Аккаунт Беллингема в X взломали. От имени хавбека «Реала» рекламировали криптовалюту
Джуд Беллингем стал жертвой хакеров.
В воскресенье на странице полузащитника «Реала» было опубликовано несколько сообщений с рекламой криптовалюты. Вскоре посты были удалены, а Беллингем сообщил о взломе своего аккаунта в соцсети X.
«Мой аккаунт в твиттере был взломан. Игнорируйте все публикации!» – написал Беллингем в сторис инстаграма.
Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду – лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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