Аккаунт Беллингема в X взломали. От имени хавбека «Реала» рекламировали криптовалюту

Джуд Беллингем стал жертвой хакеров.

В воскресенье на странице полузащитника «Реала » было опубликовано несколько сообщений с рекламой криптовалюты. Вскоре посты были удалены, а Беллингем сообщил о взломе своего аккаунта в соцсети X.

«Мой аккаунт в твиттере был взломан. Игнорируйте все публикации!» – написал Беллингем в сторис инстаграма.

Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду – лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль