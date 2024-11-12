Асенсио набрал 150 тысяч новых подписчиков в Instagram за сутки после дебюта за «Реал». Беллингем и Рюдигер отметили хорошую игру Рауля
Воспитанник «сливочных» дебютировал за основную команду в матче с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги. По ходу первого тайма трое игроков «Реала» получили травмы. Позднее стало известно, что защитник Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
В Instagram-аккаунте Рауля Асенсио прибавилось около 150 тысяч подписчиков после его дебюта за «Реал Мадрид». Менее чем за 24 часа в аккаунте 21-летнего полузащитника стало 350 тысяч подписчиков.
«Сегодня сбылась мечта любого ребенка, который проходит через La Fabrica (академия «Реала» – Спортс’‘): дебютировать на «Бернабеу» и сразу с победой. Спасибо всем, кто помогал мне на этом пути, особенно моей семье и друзьям! Вперед, «Мадрид». Скорейшего восстановления, дорогой Милитао», – написал Асенсио.
Джуд Беллингем отметил хорошую игру Асенсио в матче с «Осасуной».
«Поздравляю, друг, продолжай в том же духе! Это я оставлю в сердце на всю жизнь», – написал Беллингем.
Антонио Рюдигер также отреагировал на удачный дебют Асенсио.
«Партнер», – написал Рюдигер, поставив эмодзи сжатого кулака.
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