Гюндоган о кризисе «Сити»: «Такого мы еще не испытывали, но следующие недели могут быть только лучше. В этом сезоне еще есть за что бороться. Давайте сделаем 2025 год успешным»
Команда Пепа Гвардиолы выиграла лишь 2 из 14 последних матчей. «Горожане» идут на 5-м месте в АПЛ, набрав 31 очко после 19 туров.
Полузащитник «Сити» обратился к болельщикам клуба.
«Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в этом году. Я знаю, что в последнее время у нас были очень сложные времена – такого мы еще никогда не испытывали в «Ман Сити». Поэтому я еще больше ценю вашу поддержку в последние пару недель.
Я уверен, что следующие недели и месяцы, которые придутся на 2025 год, могут быть только лучше. Нам нужно вернуть уверенность в себе, которая была у нас на протяжении многих лет. Мы с моей семьей по-прежнему комфортно чувствуем себя в этом городе, и я благодарен за все, что этот город и этот клуб дали мне в жизни.
Я также знаю, что могу играть лучше, и в 2025 году я сделаю все возможное вместе с нашим тренером, моими партнерами по команде и всем клубом, чтобы снова добиваться более положительных результатов. В этом сезоне еще есть за что бороться. Давайте еще больше сплотимся и сделаем 2025 год успешным.
До скорой встречи, берегите себя, будьте здоровы и всего наилучшего в 2025 году вам и вашим близким!» – написал Гюндоган.
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