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  • Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»
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Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»

Агент Криштиану Роналду и Ламина Ямаля сравнил игроков друг с другом.

– Вы руководили карьерой многих футболистов, в том числе таких звезд, как Роналду. Как вам удается управлять таким игроком, как Ямаль?

– Криштиану – хороший пример для Ламина и всех молодых игроков, потому что он достиг уровня, который недостижим почти для всех. На его счету около 1000 голов, а забитый мяч – это главная цель любой команды.

Это пример не только на поле, но и за его пределами – как Роналду управлял своей подготовкой, что почти в 40 лет он все еще играет.

Если Ямаль не совершит ошибок и будет знать, что должен делать, у него есть все шансы добиться успеха на высочайшем уровне мирового футбола.

Я не вижу никого, кто мог бы сравниться с ним в плане таланта. Он – номер один, – сказал футбольный агент Жорже Мендеш.

Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
logoЖорже Мендеш
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoКриштиану Роналду
агенты
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