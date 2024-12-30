Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»
– Вы руководили карьерой многих футболистов, в том числе таких звезд, как Роналду. Как вам удается управлять таким игроком, как Ямаль?
– Криштиану – хороший пример для Ламина и всех молодых игроков, потому что он достиг уровня, который недостижим почти для всех. На его счету около 1000 голов, а забитый мяч – это главная цель любой команды.
Это пример не только на поле, но и за его пределами – как Роналду управлял своей подготовкой, что почти в 40 лет он все еще играет.
Если Ямаль не совершит ошибок и будет знать, что должен делать, у него есть все шансы добиться успеха на высочайшем уровне мирового футбола.
Я не вижу никого, кто мог бы сравниться с ним в плане таланта. Он – номер один, – сказал футбольный агент Жорже Мендеш.
Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды»
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