Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды»

Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком 2024 года.

Вчера 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок прошедшего года. Награду лучшему футболисту года забрал Винисиус .

«Ламин Ямаль был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости, потому что многие голосующие посчитали, что ему всего 17 лет и он еще успеет выиграть эти награды», – сказал агент футболиста.