Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды»
Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком 2024 года.
Вчера 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок прошедшего года. Награду лучшему футболисту года забрал Винисиус.
«Ламин Ямаль был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости, потому что многие голосующие посчитали, что ему всего 17 лет и он еще успеет выиграть эти награды», – сказал агент футболиста.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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