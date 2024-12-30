Александр Мостовой: «Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!»
Александр Мостовой призвал меньше говорить о Гильермо Абаскале в новом году.
«Какой след в истории «Спартака» оставил Абаскаль? Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!
А «Спартаку» желаю как можно больше побед в 2025 году. У команды впервые за долгое время есть хорошие шансы на чемпионство», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Звонки Мостовому для медиа – это цитируемость, просмотры и байт на комменты. Он оживляет нашу жизнь, пусть и специфичным методом». Журналист Шапиро о беседах с экс-игроком
Журналист Рожков: «С Абаскалем Мостовой немного подыгрывает. Но Гильермо для него особая тема: обычно Александр обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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