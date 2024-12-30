Журналист Кабак о Мостовом: «Читает комментарии под новостями и даже расстраивается из-за них. Он реально думает так, как говорит: про Абаскаля, чеканку, лицензию»

Журналист Егор Кабак рассказал детали общения Александра Мостового с прессой.

«Он точно читает комментарии под новостями и даже расстраивается из-за них. Его, например, напрягает образ человека, который только критикует «Спартак». Что имеется в виду: он может сказать то же самое, что и какой-нибудь тренер, но слова тренера назовут аналитикой, а на него не отреагируют всерьез: «А, это же Мостовой, он только критикует и ничего больше».

Помню ситуацию, когда он пожаловался, что ему никто не позвонил после поражения «Спартака» в Кубке от «Динамо» из Махачкалы. У меня была уважительная причина – выходной. Там еще и матч поздний, возможно, коллеги не захотели его под ночь дергать.

Уверен, Мостовой вообще не подыгрывает корреспондентам. Все, что он говорит – реально так думает. И про Абаскаля, и про чеканку, и про тренерскую лицензию, и про что угодно. Он не пытается кем-то казаться и не пытается сказать нужное.

К звонкам Мостовой относится как к части жизни, как к имиджу. Ему нравится давать комментарии, быть на виду, оставаться актуальным и востребованным. При этом в последнее время он сократил количество журналистов. Если раньше ему мог позвонить вообще любой стажер, то сейчас он отвечает далеко не на все звонки», – сказал журналист «Чемпионата» Кабак в интервью Спортсу’‘.

«Звонки Мостовому для медиа – это цитируемость, просмотры и байт на комменты. Он оживляет нашу жизнь, пусть и специфичным методом». Журналист Шапиро о беседах с экс-игроком

Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?