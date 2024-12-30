Мостовой о «Спартаке»: «Станковича все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? Мостовой сказал: «Ребят, подождите». Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился»
По итогам первой половины сезона красно-белые находятся на третьей позиции в таблице Мир РПЛ.
– Деяна Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? А кто один из первых сказал? Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите». А сейчас все затихли.
Мои слова все только переформулируют. С учетом последней серии осеннюю часть я бы оценил на «четыре с плюсом». Повторюсь: главное, чтобы нигде не появился Гильермо Абаскаль.
– Станковичу удастся найти способ, чтобы команда вернулась после перерыва на таком же хорошем ходу?
– Я сразу сказал, жалко, что сейчас закончился чемпионат с учетом календаря. «Спартак» в ближайших играх мог спокойно брать шесть очков и цепляться за первое место.
Отмотайте пленку моих высказываний раньше, и все станет на свои места. Так что, конечно, удастся.
Но надеемся, что чемпионат опять начнётся с той интриги, которая сейчас есть. А она будет до конца, об этом я говорю уже второй сезон, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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