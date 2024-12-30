«Звонки Мостовому для медиа – это цитируемость, просмотры и байт на комменты. Он оживляет нашу жизнь, пусть и специфичным методом». Журналист Шапиро о беседах с экс-игроком
«Потому что он непредсказуем и из пустоты делает яркую новость или придает новую жизнь уже надоевшей ситуации.
Звонки Мостовому состоят из трех составляющих: для медиа – это индекс цитируемости, просмотры и байт на комменты, для Мостового – хайп его личности, чтобы помнили и не забывали. Для российского футбола – что-то скорее положительное, яркое и светлое.
Эмоция, с которой не скучно, которая веселит и не оставляет равнодушным. Особенно сейчас, когда наш спорт в вакууме. В спорте не каждый день много инфоповодов, поэтому Мостовой выручает: оживляет нашу жизнь, пусть и немного специфичным методом.
А вообще нужно больше видео с Мостовым. Через текст не очень считываются его сарказм и ирония. Часто это еще и вырезают, оставляя только самую жесткую фразу», – заявил журналист Sport24 Владислав Шапиро в интервью Спортсу’‘.
Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?
Александр Мостовой: «В 2025-м хочу быть нужным российскому футболу! Ведь будет 20 лет с завершения карьеры»
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