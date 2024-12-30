Анчелотти о ВАР: «Помог судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения. Если решение субъективно, как с пенальти, дискуссии будут всегда»

Карло Анчелотти положительно оценил введение ВАР.

«ВАР привнес преимущества, но когда решение субъективно, например, как с пенальти, всегда будут дискуссии.

Технология помогла судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения», – сказал главный тренер «Реала».