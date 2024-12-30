Анчелотти о ВАР: «Помог судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения. Если решение субъективно, как с пенальти, дискуссии будут всегда»
Карло Анчелотти положительно оценил введение ВАР.
«ВАР привнес преимущества, но когда решение субъективно, например, как с пенальти, всегда будут дискуссии.
Технология помогла судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем