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Анчелотти о ВАР: «Помог судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения. Если решение субъективно, как с пенальти, дискуссии будут всегда»

Карло Анчелотти положительно оценил введение ВАР.

«ВАР привнес преимущества, но когда решение субъективно, например, как с пенальти, всегда будут дискуссии.

Технология помогла судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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