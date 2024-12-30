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Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»

Карло Анчелотти отреагировал на увольнение Паулу Фонсеки из «Милана».

Сегодня клуб, идущий на 8-м месте в Серии А, подтвердил увольнение португальца.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что увольнение для тренера – это часть его работы. Меня увольняли тысячу раз. Это неправильно, но, к сожалению, так бывает. Тренер одинок в своей работе, особенно в трудные времена.

Можно обсуждать способ, но в итоге тренер прекращает тренировки и с ним расстаются. Такое случается, когда ты делаешь эту работу, но принято говорить, что, когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая», – заявил главный тренер «Реала», тренировавший «Милан».

«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoКарло Анчелотти
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
logoРеал Мадрид
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