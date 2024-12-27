ЦСКА не планирует искать нового спортивного директора на замену Мовсесьяну. Его обязанности останутся у Шевелева («СЭ»)

ЦСКА не планирует искать нового спортивного директора.

Ранее стало известно об уходе Андрея Мовсесьяна с этого поста.

По данным «Спорт-Экспресса », выполнять функции спортивного директора будет Евгений Шевелев , как и происходило в последнее время.

Год назад он был назначен заместителем генерального директора московского клуба по спортивным вопросам.

Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА: «Несмотря на ограниченные условия, неоднократно решал поставленные задачи»