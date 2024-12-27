ЦСКА не планирует искать нового спортивного директора на замену Мовсесьяну. Его обязанности останутся у Шевелева («СЭ»)
ЦСКА не планирует искать нового спортивного директора.
Ранее стало известно об уходе Андрея Мовсесьяна с этого поста.
По данным «Спорт-Экспресса», выполнять функции спортивного директора будет Евгений Шевелев, как и происходило в последнее время.
Год назад он был назначен заместителем генерального директора московского клуба по спортивным вопросам.
Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА: «Несмотря на ограниченные условия, неоднократно решал поставленные задачи»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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