Акинфеев о травме Фукса в дебютной игре за ЦСКА: «Оказалось, что нам такого уже продали»
Игорь Акинфеев рассказал о травматичности экс-защитника ЦСКА Бруно Фукса.
Бразилец выступал за армейцев с 2020 по 2022 год, проведя лишь 19 матчей. На прошлой неделе «Атлетико Минейро» выкупил его у ЦСКА за 3 млн долларов.
«В Грозном, когда он 40 минут разминался, ему судья показал, он выбежал [на замену в дебютном матче] и дернул мышцу, пока бежал на свою позицию (смеется). Он изначально держался за переднюю поверхность бедра, доиграл игру, а потом выбыл вроде бы на шесть месяцев.
Ему сделали операцию, и потом понеслась. Там были рецидивы, оказалось, что нам такого Фукса уже продали», — сказал вратарь ЦСКА в эфире CSKA Podcast.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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