Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)
Трент Александер-Арнолд хочет перейти в «Реал».
По информации Marca, 26-летний защитник уже сообщил об этом директорам «Ливерпуля». Это произошло после того, как руководители английского клуба в очередной раз попытались убедить игрока продлить контракт.
«Красные» могут попытаться продать Трента зимой или оставить его до конца сезона, после чего тот уйдет бесплатно. «Реал» предпочитает ждать и следить за развитием ситуации – клуб готов начать переговоры о немедленном трансфере в любое время.
Источники, близкие к «Ливерпулю», полагают, что клуб не станет продавать защитника перед решающей частью сезона.
В текущем сезоне АПЛ Александер-Арнолд провел 16 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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