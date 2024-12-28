Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)

Трент Александер-Арнолд хочет перейти в «Реал».

По информации Marca, 26-летний защитник уже сообщил об этом директорам «Ливерпуля ». Это произошло после того, как руководители английского клуба в очередной раз попытались убедить игрока продлить контракт.

«Красные» могут попытаться продать Трента зимой или оставить его до конца сезона, после чего тот уйдет бесплатно. «Реал » предпочитает ждать и следить за развитием ситуации – клуб готов начать переговоры о немедленном трансфере в любое время.

Источники, близкие к «Ливерпулю», полагают, что клуб не станет продавать защитника перед решающей частью сезона.

В текущем сезоне АПЛ Александер-Арнолд провел 16 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .