Сделка по переходу Трента в «Реал» «завершена на 90%». Мадридцы хотят договориться с защитником зимой и подписать его летом (As)

«Реал» уверен, что подпишет Трента Александер-Арнолда.

По информации As, сделка по переходу защитника «Ливерпуля» в мадридский клуб «завершена на 90%». Футболист хочет присоединиться к «сливочным» и игнорирует предложения «красных» о продлении контракта.

«Реал» рассматривает англичанина как главного кандидата на укрепление позиции правого защитника. Вторым в шорт-листе клуба идет Педро Порро из «Тоттенхэма », третьим – Джереми Фримпонг из «Байера », четвертым – Хуанлу Санчес («Севилья»).

Отмечается, что у «Реала» и «Ливерпуля» хорошие отношения. Англичане не возражают против того, чтобы испанцы вели переговоры с Трентом, но все еще надеются договориться с защитником о продлении сотрудничества.

Мадридцы хотят достигнуть окончательной договоренности с игроком уже зимой и оформить трансфер летом. Вариант с переходом в январе не рассматривает ни одна из сторон.

В текущем сезоне АПЛ Александер-Арнолд провел 16 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .

Трент не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал», переговоры о контракте с «красными» продолжаются (Liverpool Echo)