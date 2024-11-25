«Мадриду» интересен Субименди из «Сосьедада», отступные – 60 млн евро. Родри не рассматривают

«Реал» заинтересован в трансфере Мартина Субименди.

По информации Marca, мадридцы ищут игрока в центр поля, который мог бы компенсировать уход Тони Крооса. Клуб не планирует трансфер Родри, рассматривая вместо него игрока «Реал Сосьедад ».

Отступные Субименди составляют 60 миллионов евро. Напомним, что в приобретении испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал», а также «Манчестер Сити».

С полной статистикой 25-летнего полузащитника сборной Испании можно ознакомиться здесь .