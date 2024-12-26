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  • Боярский о Соболеве: «От избытка желания не показывает все, на что способен. Парень с характером. Освоится, наберет форму – и прорвет»
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Боярский о Соболеве: «От избытка желания не показывает все, на что способен. Парень с характером. Освоится, наберет форму – и прорвет»

Михаил Боярский поделился мыслями о составе «Зенита».

– Когда-то вы говорили мне: «В «Зените» восхищает Азмун. Если он на лавочке, я в печали». В нынешнем составе такой футболист есть?

– Пожалуй, нет. У нас сейчас много классных исполнителей. А скамейка такая, что глаза разбегаются. На каждую позицию – по два игрока!

Мне нравится новый вратарь – Латышонок. Он и в общении приятное впечатление произвел, недавно познакомились.

Глушенков великолепно начал сезон, но потом травмы подкосили. Жаль, Кассьерра играет с перепадами. То велик, то незаметен.

А Соболев, как мне кажется, от избытка желания не показывает все, на что способен. Но в нем у меня сомнений нет.

Видно – парень с характером. Старается, очень хочет забить, приносить пользу команде. Уверен, так и будет. Освоится, наберет форму – и прорвет, – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Боярский
logoМатео Кассьерра
logoЕвгений Латышонок
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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